Tonara: arriva in Parlamento la protesta dei torronai

TONARA - «Non potevo mancare, insieme ai nostri dirigenti Maurizio Cadau e Daniele Maoddi, all'iniziativa lanciata, a Tonara, dai produttori di torrone e dai venditori ambulanti che, con grande dignità, hanno richiesto aiuto. Hanno costruito una realtà imprenditoriale che solo a Tonara conta 250 persone impiegate, venticinque torronai e une decina di aziende che producono ed esportano il celebre dolce», dichiara il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda.

«Non si tiene conto dell'intera filiera, costituita dai produttori di miele e nocciole, completamente in crisi. Per questo, presenterò un'interrogazione per sottolineare l'importanza delle loro richieste che saranno tradotte in emendamenti: indennizzi che ricoprano le spese strutturali, moratoria fiscale e ripresa, con protocolli precisi, dell'attività di vendita. La Barbagia e Tonara non possono perdere queste realtà imprenditoriali così importanti», conclude Deidda che, dopo la manifestazione, ha incontrato il sindaco Pierpaolo Sau, il vicesindaco Cristina Patta e i rappresentanti dell'Unione dei torronai di Tonara.

Nella foto: il deputato Salvatore Deidda