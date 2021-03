Red 18:21 E´ algherese l´Olio geniale Il gelato all’olio di Accademia Olearia vince il premio “Olio geniale”. L’azienda della famiglia Fois ha partecipato al concorso indetto dal Frantoio Celletti con una speciale ricetta che utilizza l’olio il Bosana Multicultivar, classificandosi tra i vincitori







Il concorso Olio Geniale è stato indetto nel 2000 dal Frantoio Celletti per valorizzare e promuovere l’olio giornaliero utilizzato dalle famiglie, ribattezzato Olio geniale, corrispondente a precisi requisiti di qualità e prezzo. I produttori partecipanti presentano il proprio olio in una ricetta speciale, pensata per valorizzarlo. L’olio geniale è un alimento dalla qualità accertata, prezzo sostenibile, eleganza sensoriale, legato alla flessibilità nell’uso in cucina e a un forte legame con la salute, argomento molto caro al concorso, che sposa ogni anno una campagna di prevenzione oncologica legata alla corretta alimentazione a base di olio di olive.



La famiglia Fois, con tutto il team di dipendenti e collaboratori, esprime una grande soddisfazione e gratitudine per il premio ricevuto. «Nonostante il periodo particolare che viviamo - sottolinea il responsabile commerciale dell’azienda Antonello Fois - continuiamo a lavorare nel processo di crescita avviato da tempo, con lo stesso impegno di sempre e la stessa passione e amore per la tradizione che la nostra famiglia impiega da quattro generazioni, per la valorizzazione della natura di Alghero e della sua produzione agroalimentare». Commenti ALGHERO - Nuovo riconoscimento per l’olio extravergine di Accademia Olearia, premiato come ingrediente ideale anche nella preparazione del dessert. Il Bosana Monocultivar è tra i vincitori del premio internazionale “Olio geniale 2021” con la proposta di un piatto molto originale: il Dessert di gelato al limone, realizzato con l’aggiunta dell’olio Bosana di Accademia Olearia. Una ricetta gustosa e diversa rispetto al solito capace di conquistare la giuria di qualità, che ha deciso di premiare l’idea e il valore dell’olio in gara, posizionandolo tra i primi in un panel di oli provenienti da tutto il mondo.Il concorso Olio Geniale è stato indetto nel 2000 dal Frantoio Celletti per valorizzare e promuovere l’olio giornaliero utilizzato dalle famiglie, ribattezzato Olio geniale, corrispondente a precisi requisiti di qualità e prezzo. I produttori partecipanti presentano il proprio olio in una ricetta speciale, pensata per valorizzarlo. L’olio geniale è un alimento dalla qualità accertata, prezzo sostenibile, eleganza sensoriale, legato alla flessibilità nell’uso in cucina e a un forte legame con la salute, argomento molto caro al concorso, che sposa ogni anno una campagna di prevenzione oncologica legata alla corretta alimentazione a base di olio di olive.La famiglia Fois, con tutto il team di dipendenti e collaboratori, esprime una grande soddisfazione e gratitudine per il premio ricevuto. «Nonostante il periodo particolare che viviamo - sottolinea il responsabile commerciale dell’azienda Antonello Fois - continuiamo a lavorare nel processo di crescita avviato da tempo, con lo stesso impegno di sempre e la stessa passione e amore per la tradizione che la nostra famiglia impiega da quattro generazioni, per la valorizzazione della natura di Alghero e della sua produzione agroalimentare».