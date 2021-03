Cor 18:51 «Nessun tradimento, rispetto il mandato» Peppinetto Musu, storico esponente di Forza Italia ad Alghero, parla di lealtà nei confronti del sindaco, degli elettori e del mandato amministrativo. Lunedì un primo faccia a faccia nel partito



Azzurri, non aveva abbandonato i lavori dell'Aula, finiti poi con la chiusura anticipata della seduta a causa della mancanza del numero legale [ ALGHERO - Non ci sta Peppinetto Musu a passare da «traditore». L'unico tradimento - precisa - è quello nei confronti del mandato elettorale. Mercoledì lo storico esponente di Forza Italia non aveva seguito la linea del partito e del suo capogruppo Nunzio Camerada, ed a differenza dei tre consiglieri comunali, non aveva abbandonato i lavori dell'Aula, finiti poi con la chiusura anticipata della seduta a causa della mancanza del numero legale [ LEGGI ]. «E' un segno di lealtà nei confronti del sindaco» precisa Musu, schieratosi dal primo minuto al fianco di Mario Conoci nella contesa tutta interna al Centrodestra algherese. Una prima occasione di confronto con i colleghi di partito arriverà lunedì, quando è in programma un faccia a faccia tra consiglieri alla presenza del commissario cittadino Marco Tedde.