Basket: Il Covid ferma la Dinamo

Il Covid ferma la Dinamo Il Banco di Sardegna Sassari ha annunciato la problematica sanitaria registrata nel gruppo squadra, con il conseguente rinvio della sfida in programma domani sera, sul parquet del PalaSerradimigni, valida per la settima giornata del girone di ritorno del campionato Lba



SASSARI - «La Dinamo Banco di Sardegna comunica che, a seguito del riscontro di positività nel gruppo squadra, l’Ats ha prescritto un periodo di quarantena di dieci giorni a partire da oggi: pertanto la sfida in programma domani con l’Aquila basket Trento, è stata rinviata a data da destinarsi». Con questo breve comunicato, il sodalizio sassarese annuncia la problematica sanitaria registrata nel gruppo squadra, con il conseguente rinvio della sfida in programma domani, domenica 13 marzo, alle 18, sul parquet del PalaSerradimigni, valida per la settima giornata del girone di ritorno del campionato Lba [LEGGI]