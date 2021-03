Red 8:13 Porto Torres: via al rifacimento del manto stradale Prendono il via oggi i cantieri per il rifacimento del manto stradale. Il primo tratto interessato dai cantieri sarà Via Pascoli e il tratto finale di Via Principe di Piemonte, fino all´intersezione con Viale delle Vigne







Gli interventi successivi sono previsti lungo Via Mare (nel tratto compreso tra l'intersezione con Corso Vittorio Emanuele II e Via Principe di Piemonte) e nella strada di collegamento tra Via Mentana e la Circonvallazione industriale. «E' un piccolo passo verso una riqualificazione del percorso urbano, ma soprattutto verso la sicurezza dei nostri cittadini - dichiara l’esponente della Giunta Mulas - Sono in itinere nuove progettazioni e la ricerca di nuove risorse per un piano asfalti globale». Commenti PORTO TORRES - Prendono il via oggi (lunedì), grazie allo sblocco dei fondi da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Torres e dell'assessore comunale alle Manutenzioni Gian Simona Tortu, i cantieri per il rifacimento del manto stradale. Il primo tratto interessato dai cantieri sarà Via Pascoli e il tratto finale di Via Principe di Piemonte, fino all'intersezione con Viale delle Vigne.Gli interventi successivi sono previsti lungo Via Mare (nel tratto compreso tra l'intersezione con Corso Vittorio Emanuele II e Via Principe di Piemonte) e nella strada di collegamento tra Via Mentana e la Circonvallazione industriale. «E' un piccolo passo verso una riqualificazione del percorso urbano, ma soprattutto verso la sicurezza dei nostri cittadini - dichiara l’esponente della Giunta Mulas - Sono in itinere nuove progettazioni e la ricerca di nuove risorse per un piano asfalti globale».