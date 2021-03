Red 7:16 Consulta Servizi sociali: Leu perplessi Venerdì mattina, i consiglieri regionali di Liberi e uguali Sardigna Daniele Cocco ed Eugenio Lai hanno presentato un´interrogazione sulla nomina dei componenti della Consulta regionale per i Servizi sociali







«Con decreto dello scorso febbraio, il presidente della Giunta regionale ha nominato i componenti della Consulta regionale indicando anche un componente in rappresentanza delle professioni infermieristiche, pur non essendo designato dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Oristano, Nuoro e Sassari. Ritengo necessario garantire il puntuale rispetto delle modalità di funzionamento e di organizzazione della Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e, in particolare – conclude il capogruppo Leu - le modalità di designazione dei componenti da parte di tutte le organizzazioni professionali, come previsto dal regolamento di attuazione della legge».



Con l’interrogazione, i due consiglieri regionali chiedono al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu di procedere al ritiro, o la modifica, del provvedimento di nomina dei componenti della Consulta regionale per i Servizi sociali, per consentire anche all’Ordine delle professioni infermieristiche di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Oristano, Nuoro e Sassari di designare un proprio rappresentante.



Nella foto: il consigliere regionale Daniele Cocco Commenti CAGLIARI - Venerdì mattina, i consiglieri regionali di Liberi e Uguali Sardigna Daniele Cocco ed Eugenio Lai hanno presentato una interrogazione sulla nomina componenti della Consulta regionale per i Servizi sociali. «L’articolo 24 della legge regionale 23 del 2005 prevede l’istituzione della Consulta per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari quale organo di rappresentanza delle organizzazioni sindacali, dei soggetti sociali solidali, delle professioni sociali, sociosanitarie e sanitarie e di ogni altro organismo di rappresentanza e di tutela, attivi sul territorio regionale. La Consulta rappresenta un importante organo che, oltre ad esercitare funzioni di consulenza generale in materia sociale e di integrazione socio-sanitaria, concorre a formulare le linee generali di indirizzo e delle priorità in materia sociale», ricorda il Cocco.«Con decreto dello scorso febbraio, il presidente della Giunta regionale ha nominato i componenti della Consulta regionale indicando anche un componente in rappresentanza delle professioni infermieristiche, pur non essendo designato dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Oristano, Nuoro e Sassari. Ritengo necessario garantire il puntuale rispetto delle modalità di funzionamento e di organizzazione della Consulta regionale per i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e, in particolare – conclude il capogruppo Leu - le modalità di designazione dei componenti da parte di tutte le organizzazioni professionali, come previsto dal regolamento di attuazione della legge».Con l’interrogazione, i due consiglieri regionali chiedono al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas e all’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu di procedere al ritiro, o la modifica, del provvedimento di nomina dei componenti della Consulta regionale per i Servizi sociali, per consentire anche all’Ordine delle professioni infermieristiche di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Oristano, Nuoro e Sassari di designare un proprio rappresentante.Nella foto: il consigliere regionale Daniele Cocco