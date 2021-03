Red 13:16 Festa in garage: venti sanzionati I ragazzi sono stati scoperti in un garage, nel centro di Bonnanaro, mentre festeggiavano un compleanno. Quattro giovani sono stati sanzionati perchè giravano per Bonorva senza valido motivo oltre l´orario consentito



BONNANARO – Ieri notte (domenica), i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Bonorva hanno sorpreso venti ragazzi che, in un garage nel centro di Bonnanaro, festeggiavano un compleanno. I militari, attratti dai forti schiamazzi e dalla musica, hanno effettuato un controllo per capire cosa stesse accadendo, scoprendo una festa organizzata in violazione a tutte le normative anti Covid-19 e sanzionando tutti i partecipanti. Sempre ieri notte, a Bonorva, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato altri quattro che transitavano a bordo di un’autovettura in orario non consentito dalle attuali norme anti Covid-19.