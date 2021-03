Red 13:49 Il Ccn Al centro storico si rinnova Martedì 30 marzo, i soci verranno chiamati, on-line, a rinnovare le cariche per il triennio 2021/2024, «un periodo cruciale che ci aprirà a un nuovo prospetto commerciale attivo e di servizio, anche e soprattutto con le correlazioni e collaborazioni con i centri commerciali di tutta la Sardegna», dichiara il Direttivo uscente







Martedì 30 marzo, i soci verranno chiamati, on-line, a rinnovare le cariche per il triennio 2021/24, «un periodo cruciale che ci aprirà a un nuovo prospetto commerciale attivo e di servizio, anche e soprattutto con le correlazioni e collaborazioni con i centri commerciali di tutta la Sardegna. Per chi non fa ancora parte del nostro circuito – concludono dal Ccn - e si vuole avvicinare al nostro mondo, trova tutte le info iniziali sul nostro portale AlgheroCentrostorico. Commenti ALGHERO - Si avvia alla fine del triennio associativo il mandato del Direttivo in carica del Centro commerciale naturale “Al centro storico”. E' stato un triennio particolare e impegnativo dal punto di vista associativo, con tante problematiche operative e logistiche, ma anche con importanti riscontri sia in termini associativi, sia di collaborazioni di presenza in eventi e manifestazioni.«Un lavoro svolto sempre con forza e tenacia a sostegno del comparto commerciale, artigianale e di servizio per le aziende che ci hanno scelto come compagni di viaggio e di percorso nella vita associativa, di un centro commerciale naturale assolutamente unico, aperto, vero e autentico, forse l'unico della città che per conformazione geografica e particolarità del quartiere che ci ospita, è quasi assimilabile a un vero centro commerciale. Il Direttivo del presidente Carlo Scarpa – si legge in una nota - ha tenuto ben viva l'identità originale, lavorando instancabilmente in un rapporto quasi porta a porta con gli associati, soprattutto in questi ultimi complicatissimi dodici mesi. Tra le tante attività organizzate ci limitiamo a ricordare l'“Harry Potter night”, la presenza attiva alle calendarizzazioni natalizie e i servizi offerti a chi acquista nei nostri negozi nel periodo festivo, fino alla presenza fissa con lo stand al Rally di Sardegna, solo per citare alcune attività svolte».Martedì 30 marzo, i soci verranno chiamati, on-line, a rinnovare le cariche per il triennio 2021/24, «un periodo cruciale che ci aprirà a un nuovo prospetto commerciale attivo e di servizio, anche e soprattutto con le correlazioni e collaborazioni con i centri commerciali di tutta la Sardegna. Per chi non fa ancora parte del nostro circuito – concludono dal Ccn - e si vuole avvicinare al nostro mondo, trova tutte le info iniziali sul nostro portale AlgheroCentrostorico.