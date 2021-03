Punta Giglio, pressing sul Parco

15/3/2021 Il M5s Alghero bacchetta il Parco Le nuove portavoce pentastellate nel Consiglio comunale di Alghero Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio chiedono che «il Parco non consigli, ma imponga alla ditta che ha accantierato i lavori di ristrutturazione dell’Ex Batteria Sr413 di Punta Giglio di bloccare i lavori, in quanto, il Parco sa meglio di noi che nella falesia nidificano uccelli protetti, inclusi nell’elenco Direttiva Uccelli 2009/147/Ce quali specie in pericolo di estinzione»