Tennis: le avversarie del Tc Alghero

Il Tc Alghero esordirà in trasferta, sui campi della Torres tennis, per riposare nella seconda giornata e poi ospitare il Tennis Elmas (18 aprile), giocare al Ct Decimomannu (25 aprile), in casa dello Sporting Ct Quartu (2 maggio) e chiude con il doppio confronto casalingo contro il Tc Cagliari (il 9 maggio) e poi il Quattro Mori tennis team (23 maggio). Per quanto riguarda i match casalinghi, il circolo algherese annuncerà di volta in volta modalità e restrizioni legate alla presenza del pubblico all'interno dell'impianto. Commenti ALGHERO – Inizia domenica 28 marzo il campionato regionale di serie C di tennis a squadre maschile e femminile e ieri (martedì), la Fit ha reso noti gironi e calendari. Nel Girone Unico femminile, c'è anche il Tc Alghero.Le ragazze del sodalizio di Maria Pia, sono reduci dalla promozione dalla D1, recentemente conquistata a braccetto con il Ct Macomer (che ha invece, successivamente, rinunciato a partecipare alla C 2021) e cercheranno di mantenere la categoria con un campionato tranquillo. Le algheresi che parteciperanno al campionato, dirette dal maestro Giancarlo Di Meo, allenate da Michele Fois e Cristiano Monte e guidate dalla capitana-giocatrice Barbara Galletto (3.3) sono Anastasia Ogno (3.2), Chiara Razzuoli (3.4), Claudia Bardino (3.5), Marta Cau (4.1) e Martina Ingrao (4.6).Il Tc Alghero esordirà in trasferta, sui campi della Torres tennis, per riposare nella seconda giornata e poi ospitare il Tennis Elmas (18 aprile), giocare al Ct Decimomannu (25 aprile), in casa dello Sporting Ct Quartu (2 maggio) e chiude con il doppio confronto casalingo contro il Tc Cagliari (il 9 maggio) e poi il Quattro Mori tennis team (23 maggio). Per quanto riguarda i match casalinghi, il circolo algherese annuncerà di volta in volta modalità e restrizioni legate alla presenza del pubblico all'interno dell'impianto.