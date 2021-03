Red 10:03 Terremoto Algeria: Allerta tsunami a Teulada Nella notte tra mercoledì e giovedì, un terremoto di magnitudo 6.0 registrato al largo della costa algerina. Per questo, è stata mobilitata la struttura della Protezione civile regionale, che è rimasta in costante contatto con la struttura nazionale



TEULADA – Nella notte tra mercoledì e giovedì, un terremoto di magnitudo 6.0 registrato al largo della costa algerina. Le scosse sono state sentite anche in alcune zone della Sardegna e anche della Penisola.



Per questo, è stato diramato una “Allerta tsunami” per le coste di Teulada. E' stata mobilitata la struttura della Protezione civile regionale, che è rimasta in costante contatto con la struttura nazionale.



«Fortunatamente non è accaduto nulla. C’è stato un innalzamento minimo, che non ha comportato alcun danno, ma abbiamo monitorato costantemente l'evento e la situazione dalla sala operativa regionale» ha commentato l'assessore regionale della Difesa dell’ambiente, con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis.