Olbia: cappotta in via Vittorio Veneto

Commenti OLBIA - Incidente stradale poco dopo la mezzanotte tra giovedì e venerdì alle porte di Olbia, in via Vittorio Veneto. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118 e i Carabinieri. Al volante dell'auto un giovane che improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi diverse volte sulla carreggiata. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Olbia mentre il giovane è stato trasportato all’ospedale per accertamenti.