Mancata precedenza: schianto in centro

ALGHERO - Attorno alle 17 di ieri (giovedì), l'incrocio tra Via Vittorio Emanuele e Via Cagliari, ad Alghero, è stato teatro di un incidente stradale. Pare per un motivo di mancata precedenza, una Chrysler e una moto sono entrate in collisione. Come spesso capita in questi casi, ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote che, sbalzato sull'asfalto, è stato soccorso e accompagnato al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile dal personale medico del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a bonificare e mettere in sicurezza la zona.