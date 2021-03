video Cor 9:54 Giornata Mondiale della Poesia Pier Luigi Alvau nella Giornata Mondiale della Poesia con i versi di Titos Patrikios





Crescono nelle viscere con rumori segreti,

soffrono dentro di te, si ammalano,

poi inaspettatamente crescono,

un giorno ti si rivoltano contro,

contro di te che hai dato loro la vita,

perché poi se ne vanno per sempre

e non sono più soltanto tuoi.



_ Titos Patrikios _