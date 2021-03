G.P. 9:09 Ute Alghero: settimana con Cosso e Casu Due appuntamenti anche questa settimana con l’Università per le Tre Età di Alghero. Oggi, Pier Bruno Cosso presenterà "Solo effetti collaterali”, mentre giovedì, Alessandra Casu tratterà il tema “Conoscere il Territorio, parte terza: Focus su Alghero".







Oggi, martedì 23 marzo, Pier Bruno Cosso scrittore e romanziere, presenterà il romanzo tratto da una storia vera, dal titolo: “Solo effetti collaterali". Dialogherà con l'autore in collegamento da Copenaghen, la scrittrice Emma Fenu, nata e cresciuta ad Alghero: si occupa da anni di storia delle donne, di letteratura e di iconografia.



Giovedì invece la Professoressa Alessandra Casu, Professore Associato del Dipartimento di Architettura, design e Urbanistica dell'Università agli studi di Sassari, terrà una conferenza dal titolo: "Conoscere il Territorio, parte terza: Focus su Alghero".



