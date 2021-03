Red 10:09 Chiusura prorogata per la scuola Leopardi Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha firmato l´ordinanza che proroga la chiusura della scuola secondaria di primo grado. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione dell´Ats Cagliari, che ha disposto la quarantena preventiva



Commenti CAGLIARI – Ieri (martedì), il sindaco Paolo Truzzu ha firmato un'ordinanza per disporre la proroga della chiusura della Scuola secondaria di primo grado Leopardi fino a domani, giovedì 25 marzo compreso e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della comunicazione dell'Ats Cagliari, che ha disposto la quarantena preventiva per il personale scolastico e per gli alunni dell'istituto.