Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri Il Quotidiano di Alghero celebra la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri con alcuni versi della Divina Commedia tradotti e declamati in algherese da Pier Luigi Alvau



Alguer.it si affida al proprio collaboratore Pier Luigi Alvau, che della diffusione della poesia in generale è sicuramente uno degli alfieri più accreditati, il quale per questa occasione - dissociandosi sempre dal coro - declamerà i versi iniziali del XXVI canto del Purgatorio. Alvau ogni lunedì offre ai lettori del Quotidiano di Alghero una propria interpretazione dei più e meno noti poeti contemporanei, inserendo sempre più spesso anche poeti in lingua algherese. Proprio per questa influenza d'inclinazione linguistica il testo proposto è stato tratto da una traduzione in algherese dello stesso Alvau.

È già il secondo anno che viene celebrata la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 per iniziativa governativa dietro proposta del Ministero dei Beni Culturali. Quest'anno la celebrazione assume peraltro un valore particolare perche ricorre il settimo centenario della morte del "Sommo Poeta". Il 25 marzo, - ormai indicato come "Dantedì" - è stato individuato in quanto, secondo numerosi studiosi e critici letterari che si sono espressi in proposito, in questo giorno del 1300 Dante cominciò il viaggio compiuto nella Divina Commedia. Già dall'anno scorso, quando fu istituita, in questa giornata migliaia di persone declamano in tutto il Paese i versi di Dante, ognuno secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte, che normalmente vanno ad individuare i passaggi ed i personaggi più noti della Divina Commedia, in particolare dell'Inferno.