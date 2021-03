Cor 18:00 Endometriosi e clima: Porto Torres c´è Una luce gialla puntata sulla Torre Aragonese e lampioni spenti in piazza Umberto I. Così il Comune aderisce agli eventi "Facciamo luce sull´endometriosi" e "L´Ora della Terra"







PORTO TORRES - Una luce accesa dedicata alle donne affette da endometriosi e una spenta per sostenere la lotta al cambiamento climatico. Il Comune di Porto Torres ha aderito a due eventi che si terranno sabato 27 marzo in tutte le città italiane: il progetto "Facciamo luce sull'endometriosi" organizzato dall'Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi ODV e l'Ora della Terra promossa dal WWF.La prima sarà celebrata dalle 19 alle 22 illuminando di giallo la Torre Aragonese: un fascio di luce per sensibilizzare sul tema della prevenzione di questa patologia che colpisce soltanto le donne e che con una tardiva diagnosi può diventare gravemente invalidante. Il secondo, invece, spegnendo dalle 20 e 30 alle 21 e 30 le luci di piazza Umberto I: un gesto simbolico - creare il buio nel centro delle città - per unire cittadini, istituzioni e imprese nella comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile.«Si tratta di piccoli segnali ricchi di significato - dichiara il sindaco Massimo Mulas -. Da una parte ricordiamo una patologia che colpisce il 15 per cento delle donne in età riproduttiva con pesanti implicazioni anche psicologiche. Con questo evento vogliamo ricordare quanto sia importante conoscerla e prevenirla. Dall'altro, aderiamo a una grande mobilitazione internazionale dedicata ai rischi crescenti che corre la nostra casa comune, il pianeta Terra. Due eventi apparentemente scollegati ma che richiedono attenzione e partecipazione da parte di tutta la comunità».