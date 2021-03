Red 13:09 Concerti: Davide Casu a Minorca Il cantautore Algherese riprende le esibizioni e la presentazione del disco “Costa Oest a Llevant” con due concerti a Ciutadella e Maó, sotto l’ala di Barnasants







Casu è giovane, ma ha già un'importante carriera musicale, che lo ha visto ricevere riconoscimenti prestigiosi come il “Premio Mario Cervo” nel 2017 e le targhe per la migliore musica e il miglior testo al “Premio Andrea Parodi” del 2015. Ha vissuto in vari luoghi d’Italia (Torino), Catalogna (Girona) e nel resto della Spagna (Madrid), tornando poi ad Alghero, dove nel 2019 ha prodotto il suo primo disco interamente in catalano.



Oltre alla musica, si dedica alla scrittura e alla pittura. E' considerato la nuova promessa della musica in catalano di Alghero e ha già calcato i palchi a Girona, València e Sabadell. I biglietti si possono prenotare visitando la pagina web del “Festival Barnasants”. La collaborazione tra Plataforma e Barnasants continuerà fino all’estate, con le esibizioni degli algheresi Yasmin Bradi [LEGGI] (all'“Harlem Jazz Club” di Barcellona, giovedì 8 aprile,) che ha appena pubblicato “Amb la llum de una flor”, e Claudio Gabriel Sanna i Rall Grup, (Hospitalet de Llobregat, “Auditori Barradas”, domenica 18 aprile) anch’essi freschi di pubblicazione del disco “Mirau que sem anant i mirant: Cançons de festa, sàtira i taverna de l’Alguer”.



