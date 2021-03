G.P. 17:00 Bonus cultura: via dal 1 aprile Da giovedì 1 aprile 2021, la quinta edizione di 18app, il bonus Cultura da 500 euro per chi ha compiuto 18 anni nel 2020. Le registrazioni fino al 31 agosto 2021



18app, il bonus Cultura da 500 euro per chi ha compiuto 18 anni nel 2020, da spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi archeologici, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani anche in formato digitale.



Lo ha stabilito un decreto ministeriale che ha finalmente reso disponibili i fondi già stanziati dalla legge di bilancio del 2020: da giovedì, dalle ore 12.00, sarà possibile registrarsi sul sito di 18app per poter richiedere il bonus previsto per tutti i nati nel 2002. «Il Bonus cultura per i diciottenni è un’iniziativa di successo e un investimento importante che in questi anni ha visto crescere sia il volume dei giovani iscritti - dichiara il Ministro della Cultura, Dario Franceschini - arrivati a quasi 1,6 milioni, sia i fondi spesi che hanno superato i 730 milioni di euro. Risorse significative tanto più in questo momento di emergenza».



