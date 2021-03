Red 8:07 Uniss: evento finale per Aviprofo Pasta, pane e pizza di qualità grazie al Cluster top down “Antiche varietà per l´innovazione dei prodotti da forno” finanziato da Sardegna ricerche e attuato dal Dipartimento di Agraria dell´università degli studi di Sassari







Il progetto ha avuto l’obiettivo di andare incontro alle criticità manifestate dalle aziende del settore: difficoltà di innovazione di prodotti da forno tradizionali; problemi di tipo tecnologico derivanti dall’utilizzo di materie prime locali; scarsa reperibilità di materie prime prodotte nell'Isola. In particolare, sono stati sviluppati dei nuovi prodotti, pane e dolci, con farine e semole di vecchie varietà sarde e l’aggiunta di miglioratori di origine naturale.



Aviprofo si proponeva anche di creare un’azione di filiera tra le aziende agricole che producono grani duri e teneri di vecchie varietà sarde, le aziende molitorie e le imprese produttrici di alimenti da forno come pane e dolci tipici della Sardegna. Il progetto ha visto la partecipazione di aziende di Alghero, Arzachena, Berchidda, Domusnovas Canales, Dorgali, Fonni, Mogoro, Nuoro, Olmedo, Orroli e Samugheo. Commenti SASSARI – Oggi (martedì), a partire dalle 15.30, sulla piattaforma “Zoom”, è in programma l’evento finale on-line del Progetto Cluster top down “Aviprofo-Antiche varietà per l’innovazione dei prodotti da forno”. Finanziato da Sardegna ricerche tramite fondi del Por Sardegna Fesr 2014/2020 e attuato dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli studi di Sassari, in collaborazione con Porto Conte ricerche, il progetto è iniziato a marzo 2018 con l’obiettivo generale di ottimizzare l’uso di sfarinati di grano duro e tenero di vecchie varietà sarde per la realizzazione di prodotti da forno (pane, dolci e pizza). In questo modo, si è cercato di incrementare l’alta qualità dei prodotti rispetto a quelli convenzionali ottenuti con sfarinati non prodotti in Sardegna.Il progetto ha avuto l’obiettivo di andare incontro alle criticità manifestate dalle aziende del settore: difficoltà di innovazione di prodotti da forno tradizionali; problemi di tipo tecnologico derivanti dall’utilizzo di materie prime locali; scarsa reperibilità di materie prime prodotte nell'Isola. In particolare, sono stati sviluppati dei nuovi prodotti, pane e dolci, con farine e semole di vecchie varietà sarde e l’aggiunta di miglioratori di origine naturale.Aviprofo si proponeva anche di creare un’azione di filiera tra le aziende agricole che producono grani duri e teneri di vecchie varietà sarde, le aziende molitorie e le imprese produttrici di alimenti da forno come pane e dolci tipici della Sardegna. Il progetto ha visto la partecipazione di aziende di Alghero, Arzachena, Berchidda, Domusnovas Canales, Dorgali, Fonni, Mogoro, Nuoro, Olmedo, Orroli e Samugheo.