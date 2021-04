Red 10:07 Nuoro: rete idrica in panne in Viale Sardegna Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro a Nuoro per riparare un improvviso guasto, avvenuto questa mattina (giovedì), sulla condotta in Viale Sardegna



NUORO - Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro a Nuoro per riparare un improvviso guasto, avvenuto questa mattina (giovedì), sulla condotta in Viale Sardegna. Il guasto ha causato l’interruzione dell’erogazione verso le zone servite dal serbatoio i Cucullio: Monte Gurtei, Nuraghe, Rione Italia, Istiritta e Seuna.



Il servizio sarà ripristinato al termine dell’intervento di riparazione entro le 12.30. Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro.