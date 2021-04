video Cor 16:38 Sigarette e certificati: il costo è 2 euro Operativo da oggi il nuovo servizio di stampa e consegna delle certificazioni anagrafiche presso le prime dieci tabaccherie della città di Alghero. La presentazione col sindaco Mario Conici, l’assessore Marco Di Gangi e Salvatore D’Appello, alla presenza del dirigente del Servizio Anagrafe, Alessandro Alciator. Le immagini







ALGHERO - Grazie ad una convenzione tra Comune e la Federazione Italiana Tabaccai, da oggi ad Alghero sarà possibile ottenere i certificati anagrafici anche in tabaccheria. Sono infatti 10 le attività del territorio che partiranno per prime: per ogni operazione di rilascio dei certificati, il costo della commissione è di 2 euro (Iva compresa). L'obbiettivo dell'iniziativa che l'Amministrazione ha voluto mettere in pratica, tra le prime in Sardegna, è quello di semplificare i servizi per i cittadini, anche in un momento particolare come quello attuale in cui è opportuno evitare file e recarsi nel punto abilitato più vicino a casa.Con la collaborazione di Novares, società del gruppo FIT, Federazione Italiana Tabaccai, diverse tabaccherie del territorio partono in via sperimentale per il nuovo e innovativo servizio, nato da una convenzione siglata tra il Comune di Alghero e il Presidente della sezione provinciale della Fit, Salvatore D'Appello e il responsabile d'area Massimo Farris. Il nuovo servizio è stato presentato oggi dal l Sindaco Mario Conici e dall'Assessore Marco DI Gangi, da Salvatore D'Appello, alla presenza del Dirigente del Servizio Anagrafe, Alessandro Alciator.«La collaborazione con i tabaccai è un ulteriore servizio per i cittadini che per diversi motivi non trovano agevole recarsi in Comune, ed è importante che ciò avvenga in diverse aree della città e dell'agro» ha sottolineato il sindaco Mario Conoci. «Con questa innovativa operazione, che all'inizio ci ha visti primi in Sardegna a cogliere l'opportunità, vogliamo migliorare i servizi e anche valorizzare e supportare le attività del nostro territorio che, integrando alcuni servizi comunali, hanno la possibilità di divenire sempre più punti di riferimento per le persone, creando una rete territoriale. Il nostro comune sta puntando sempre più sull'innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va in questa direzione», ha aggiunto l'assessore Marco Di Gangi. «Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane» ha detto Salvatore D'Appello, presidente della Federazione Italiana Tabaccai della provincia.