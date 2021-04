S.A. 9:03 Test, seconde case, scuola: regole fino al 30 aprile Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas nella tarda serata di ieri ha prorogato le regole sui test rapidi, sulle seconde case e la didattica nelle scuole







Ingresso in Sardegna. Confermati i test rapidi nei porti e negli aeroporti per chi fa ingresso in Sardegna. I passeggeri che non siano già vaccinati o che non si siano sottoposti alla prova del tampone 48 ore prima della partenza hanno tre alternative: recarsi presso le aree dedicate in porti e aeroporti per sottoporsi al test; fare il tampone entro 48 ore dall'arrivo in una struttura pubblica o privata accreditata a proprie spese; l'isolamento fiduciario per dieci giorni. Obbbligatoria anche la ricevuta dell'avvenuta registrazione dei passeggeri sull'applicazione "Sardegna Sicura".



Seconde case. Prorogate anche le restrizioni sulle seconde case. I proprietari non residenti possono entrare solo per esigenze lavorative, motivi di salute e comunque presentando la certificazione di vaccinazione avvenuta o di negatività al tampone, quindi seguendo le prescrizioni previste nell'ordinanza sui test in ingresso.



Scuole. Confermata la didattica in presenza per le superiori fino a un massimo del 75%, mentre il restante 25% seguirà le lezioni a distanza. Commenti CAGLIARI - Firmate ieri notte (martedì ndr) dal Presidente della Regione Christian Solinas le tre ordinanze restrittive contro la diffusione del Covid in proroga alle precedenti fino al 30 aprile.