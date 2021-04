Cor 17:10 Parco, assemblea ad alta tensione

Tilloca si scaglia contro la Alivesi Intervento del presidente del Parco Regionale di Porto Conte a gamba tesa, in apertura di seduta, tutto contro la consigliera Maria Antonietta Alivesi per alcune presunte dichiarazioni rilasciate all´interno del Comitato per Punta Giglio







Commenti ALGHERO - Apertura di seduta ad altissima tensione quella odierna per l'assemblea del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. E' stato il presidente Raimondo Tilloca, nel breve intervento iniziale, a scagliarsi pesantemente contro la consigliera Maria Antonietta Alivesi, nuovo membro dell'assemblea di Casa Gioiosa e portavoce del Comitato per Punta Giglio libera. Secondo Tilloca infatti, alcune dichiarazioni rese pubblicamente dalla Alivesi avrebbero gravemente leso l'onorabilità dell'ente ma soprattutto quella di una socia della Cooperativa Il Quinto Elemento (l'azienda che vede assegnato il bene per 18 anni e che sta realizzando un rifugio con annesso ristorante). «Siamo pronti a querelare tutti» ha ribadito il presidente del Parco, annunciando una attenta verifica di tutti gli interventi pubblicati in questi mesi circa i lavori in corso di realizzazione nell'ex caserma a Punta Giglio.