A.B. 21:01 Sardegna Open: Sonego-Vavassori in semifinale Il doppio torinese batte nel derby azzurro Andrea Pellegrino e Giulio Zeppieri. In singolare, Nikoloz Bashilasvili ha lottato per 3 ore nel suo esordio sui campi del Tc Cagliari. Buona la prima per Taylor Fritz







In singolare, avanzano il tedesco Jan-Lennard Struff (6-4 6-2 al qualificato britannico Liam Broady), lo sloveno Aljaz Bedene (6-4 7-6 al bielorusso Egor Gerasimov), il georgiano Nikoloz Basilashvili (4-6 6-4 7-5 sullo slovacco Jozef Kovalik) e la testa di serie numero 2 Fritz (6-2 7-6 contro lo slovacco Andrej Martin, alfiere del Tc Alghero nel prossimo campionato nazionale di serie B a squadre). Domani si comincia alle 11, con Marco Cecchinato che affronterà il tedesco Yannick Hanfmann.



A seguire, Lorenzo Musetti sfiderà la testa di serie numero 1 Evans e Sonego incrocerà il francese Gilles Simon. Chiuderà il programma il match tra l'australiano John Millman e il serbo Laslo Djere.



Nella foto: un momento del derby azzurro di doppio Commenti CAGLIARI – Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori sono in semifinale. Il doppio torinese batte 6-1 6-4 nel derby italiano Andrea Pellegrino e Giulio Zeppieri e si qualificano per il penultimo atto del tabellone di doppio del Sardegna Open di tennis. Domani, cercheranno di raggiungerli i fratelli Jacopo e Matteo Berrettini (che sfidano il filippino Treat Huey e il danese Frederik Nielsen), Simone Bolelli (che con l'argentino Andreas Molteni gioca contro gli statunitesi Taylor Fritz e Tommy Paul), Marco Cecchinato e Stefano Travaglia (opposti all'argentino Federico Coria e al britannico Daniel Evans).In singolare, avanzano il tedesco Jan-Lennard Struff (6-4 6-2 al qualificato britannico Liam Broady), lo sloveno Aljaz Bedene (6-4 7-6 al bielorusso Egor Gerasimov), il georgiano Nikoloz Basilashvili (4-6 6-4 7-5 sullo slovacco Jozef Kovalik) e la testa di serie numero 2 Fritz (6-2 7-6 contro lo slovacco Andrej Martin, alfiere del Tc Alghero nel prossimo campionato nazionale di serie B a squadre). Domani si comincia alle 11, con Marco Cecchinato che affronterà il tedesco Yannick Hanfmann.A seguire, Lorenzo Musetti sfiderà la testa di serie numero 1 Evans e Sonego incrocerà il francese Gilles Simon. Chiuderà il programma il match tra l'australiano John Millman e il serbo Laslo Djere.Nella foto: un momento del derby azzurro di doppio