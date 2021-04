Red 21:11 A Palmadula nuova sede di Punto città L’ufficio sarà al piano terra della scuola media di Piazza dell’Assunta e aprirà il mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13, per i casi indifferibili e urgenti, esclusivamente su appuntamento







Nell’agro è presente anche un’altra sede di Punto città, a Tottubella, che apre il lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 13, e il giovedì dalle 16 alle 18. In questo modo, l’Amministrazione comunale ha assicurato un’apertura cinque mattine alla settimana e un pomeriggio, per venire incontro quanto possibile agli abitanti delle borgate.



I cittadini, cui è fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina, dovranno attendere ordinatamente il proprio turno all'esterno dei locali comunali, rispettare le distanze di sicurezza e accedere agli uffici uno per volta. Per quanto riguarda i certificati anagrafici, il Comune ricorda che è anche possibile scaricarli comodamente da casa accedendo al sito.