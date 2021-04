Red 23:56 Sardegna open: Sonego e Musetti nei quarti Il piemontese ha esordito eliminando in due set il francese Gilles Simon, mentre il toscano l´ha spuntata nel tie-brek decisivo, dopo aver annullato quattro match point, contro il britannico Daniel Evans. Eliminato Marco Cecchinato, sconfitto dl tedesco Yannick Hanfmann







Sul Centrale del Tc Cagliari, è stato Cecchinato ad aprire il programma. Grande lotta nel primo set, chiuso 7-5 da Hanfmann, mentre il secondo è stato in discesa per il tedesco, con il netto calo del palermitano: 6-1. Spazio poi a Musetti, che ha affrontato il numero 1 del seeding, iniziando con un 6-1 che non ammetteva replica. Invece, la replica c'è stata, con l'inglese che ha conquistato il secondo set con lo stesso risultato. Si va al terzo, lottatissimo, e il toscano ha un match point sul servizio dell'avversario (sul 6-5), ma non lo sfrutta. Sembra la fine, perchè Evans vola: chiude il game, va 0-4 nel tie-break e da qui al 3-6, con tre match point a disposizione. Stavolta è l'interruttore del britannico a spegnersi e Musetti ribalta tutto: 7-6. Ancora una palla sprecata. Stesso destino per il quarto match point del 30enne di Birmingham. L'occasione ricapita all'italiano, che non sbaglia: 10-8 e si va nei quarti.



Match combattuto (più di quanto non dica il risultato), ma controllato, quello vinto da Sonego. Il piemontese, testa di serie numero 3, ha iniziato la sua avventua cagliaritana con un 6-4 6-1 sull'ex Top 10 Simon. In doppio, vanno in semifinale i fratelli Berrettini (7-6 6-3 su Huey/Nielsen) e Simone Bolelli con l'argentino Andres Molteni (6-0 6-2 su Fritz e Paul), mentre Cecchinato e Stefano Travaglia vengono stoppati 6-2 6-2 da Coria ed Evans.



