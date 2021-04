Cor 10:35 Abbracci, Pais messo all´angolo

Nella foto: la "stanza degli Abbracci" all'ospedale Marino di Alghero Commenti ALGHERO - Da sabato l'ospedale Marino di Alghero avrà operativa la cosiddetta stanza degli Abbracci , allestita grazie all’impegno economico e professionale di un gruppo di imprese locali. E' stata allestita al piano terra del nosocomio, in un’area all’aperto adiacente all’ingresso dedicato ai pazienti Covid-19. Un'iniziativa encomiabile, salutata dai più con grande soddisfazione.Il luogo scelto garantisce la massima sicurezza dei familiari che, in questo modo, non entrano mai all’interno delle zone rosse dell’ospedale. Nell'enfasi generale conseguente all'annuncio dell'però, le dichiarazioni del presidente del Consiglio regionale algherese, Michele Pais, generano un cortocircuito tutto politico. Il primo a stigmatizzarne il contenuto è il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Alghero, Nunzio Camerada.«Tengo a sottolineare che il frutto di una nobile attività realizzata da professionisti e imprese che operano nella nostra città, rischia di essere trasfigurato dal nebuloso sistema mediatico, in una encomiabile iniziativa politica, con la quale, invece, non ha nulla a che vedere» rincara Camerada, che rivolgendosi infine direttamente a Michele Pais gli chiede di attivarsi per replicarla anche negli altri ospedali della Sardegna e nelledi Alghero.Ancora più schietto e diretto il capogruppo di Sinistra in Comune, Valdo Di Nolfo, che senza mezzi termini parla pubblicamente di operazione di «disonorevole sciacallaggio». «Caro Michele - conclude Di Nolfo - pensavo avessi toccato il fondo invece noto che sai scavare. Adesso per rimediare tocca frugarti in tasca e replicare il progetto a tue spese in tutti gli ospedali Covid della Sardegna». La polemica è servita.Nella foto: la "stanza degli Abbracci" all'ospedale Marino di Alghero