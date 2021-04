Red 23:13 Sardegna Open: Sonego in semifinale Il tennista piemontese batte 3-6 7-6 6-3 il tedesco Yannick Hanfmann e domani affronterà lo statunitense Taylor Fritz per un posto in finale. Lorenzo Musetti è stato sconfitto 6-4 4-6 6-2 dal serbo Laslo Djere. In doppio, la finale è Sonego/Vavassori contro Bolelli/Molteni







CAGLIARI – Lorenzo Sonego è in semifinale nel Sardegna Open. Sul Centrale del Tc Cagliari, il tennista piemontese, accreditato della terza testa di serie, ha battuto 3-6 7-6 6-3 il tedesco Yannick Hanfmann e domani affronterà lo statunitense Taylor Fritz per un posto in finale. Il numero 2 del seeding Fritz ha estromesso dalla competizione lo sloveno Aljaz Bedene, sconfitto 6-3 6-4.Nella parte alta del tabellone, invece, non ce l'ha fatta Lorenzo Musetti, battuto 6-4 4-6 6-2 dal serbo Laslo Djere. Si spegne così il sogno di inseguire una finale tutta italiana. Djere affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili (testa di serie numero 4), vincente 7-5 4-6 6-3 sul tedesco Lan-Lennard Struff (numero 5).Tanto azzurro nella finale del doppio. Sonego e Andrea Vavassori si sono qualificati senza scendere in campo, visto che i loro vversari nella semifinale, l'argentino Federico Coria e il britannico Daniel Evans, si sono ritirati prima del via per un indisposizione fisica del sudamericano. In finale anche Simone Bolelli che, in coppia con l'argentino Andreas Molteni, ha battuto 6-3 4-6 10-3 i fratelli Jacopo e Matteo Berrettini.Nella foto: Lorenzo Sonego