CiRco PaNiKo virtuale a Officine Cultuali

contributo della RAS - Regione Autonoma della Sardegna e il sostegno Commenti SENNORI - Domenica 11 aprile alle ore 20 torna l’appuntamento in diretta YouTube di officine culturali realizzato con il patrocinio del Comune di Sennori. La serata è dedicata al mondo del circo contemporaneo: ospite d’eccezione la Little Royal Circus Ostrica, che presenterà la performance “Giunti a questo punto non ci resta che… SUONARE!”La Little Royal Circus Ostrica (formazione ridotta dell’orchestra circense del CiRcO PaNiKo, già ospite del Festival di arte in strada Girovagando nel 2018 e 2019) ha deciso di mettersi alla prova e tentare “un esperimento mai provato prima”.I cinque artisti della Little Royal Circus Ostrica finalmente si riuniscono nello spazio di officine culturali. È questa la prima volta in cui l’ensemble suona per un pubblico virtuale: una sfida aperta per i musicisti, abituati a suonare sotto il tendone e per le strade in presenza di un pubblico. L’obiettivo è nobile: grazie a una breve selezione di brani del passato, che parlano di bellezza, allegria, amore e umanità, la piccola orchestra cercherà di scacciare per un momento “le nubi delle preoccupazioni che ci sovrastano e ci tolgono la visione nitida dell’orizzonte”.Officine culturali è una nuova realtà dedicata alle arti performative, alla sperimentazione e alle arti visive; promuove eventi multimediali e multidisciplinari in un’ottica nazionale e internazionale. Il progetto nasce dall’incontro tra la compagnia teatrale Theatre en vol e ungiovane team di menti creative formato dal musicista Alfredo Puglia e dalla fotografa e video maker Naima Savioli. L’obiettivo è comune: creare uno spazio dinamico per l’arte libera indipendente. Officine culturali è un progetto realizzato con il patrocinio del Comune di Sennori, ilcontributo della RAS - Regione Autonoma della Sardegna e il sostegno