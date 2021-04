Cor 17:34 In fumo il Mama beach a Pittulongu Incendio di probabile origine dolosa nella notte tra sabato e domenica. Completamente distrutto il locale sul litorale di Olbia. Sul posto i vigili del fuoco. Sulla causa del rogo sono in corso le indagini degli inquirenti



Mama beach, il bar-ristorante sulla spiaggia di Pittulongu ad Olbia. Poco pima della mezzanotte la sala operativa del 115 è stata allertata perl'incendio: Subito sono state inviate la squadra e il supporto di Olbia ed Arzachena. Il forte vento che impazzava e la struttura in legno l'hanno fatta da padrona mandando in fumo l'intero locale con ingenti danni strutturali anche nella zona della struttura in muratura. L'intervento si è concluso all'alba. Sulla causa del rogo sono in corso le indagini degli inquirenti intervenuti sul posto.