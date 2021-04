video Cor 16:30 La poesia del lunedì: Lawrence Ferlinghetti Il Quotidiano di Alghero si arricchisce della rubrica settimanale “La poesia del lunedì”, ciclo di video-letture scelte ed interpretate da Pier Luigi Alvau





“Vorrei quasi dire che la poesia

non è più quella che era una volta

da quando non c’è un Ulisse che porti in giro le storie

Oh porgetemi le vostre orecchie le vostre lacrime

tutti voi ganzi della poesia che schioccate le dita

con il talento dell’ ‘assenza di talento’

voi poeti per poeti che scrivete poesia sulla poesia

voi decostruiti poeti del Linguaggio

voi avanguardisti pazzi coi vostri collages di ritagli

voi poeti concreti al cemento precompresso

voi poeti dei graffiti da gabinetti a pagamento

voi poeti cunnilingui

voi dondolanti alle maniglie della sotterranea

che non dondolate su betulle

voi irrealisti senza occhi

voi auto-occultanti supersurrealisti

voi improvvisatori nuyoricani e rapper gangster

voi visionari da camera da letto

voi agitpropagandisti doppiogiochisti

voi poeti grouchomarxisti

e compagni radical chic

(a letto fino a mezzogiorno

e poi disquisite sulla lotta di classe)

voi poeti da seminario di poesia

voi campioni di haiku da segheria

nel cuore zotico dell’America

voi amanti dei poeti suicidati

voi mamme di cucciolata della poesia

voi fratelli da zen della poesia

voi professori irsuti della lirica

e voi tutti critici di poesia

che bevete il sangue del poeta

voi tutti poliziotti della poesia…

…



_ Lawrence Ferlinghetti _

