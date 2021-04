Cor 19:55 Conferenza di Nizzi, picco di positivi a Olbia: 429 Aumentano positivi, ricoveri e isolamenti. Il punto sulla diffusione dei contagi nel territorio di Olbia lo ha fatto il sindaco nel corso di una conferenza stampa. Numerosi pazienti trasferiti a Sassari e Alghero



OLBIA - Numero di positivi in rapida ascesa a Olbia. Lo fa sapere il sindaco Settimo Nizzi, che ha convocato una conferenza stampa appositamente per lanciare l'allarme sull'elevato numero di contagi nella città gallurese: 429 i positivi, circa 1000 le persone per le quali è disposta la quarantena e un aumento sensibile dei ricoveri, con un'età media dei malati sensibilmente ridotta rispetto agli ultimi mesi.E' il report odierno di Settimo Nizzi, che ha evidenziato anche un altro problema preoccupante, l'esaurimento dei posti letto nelle strutture ospedaliere galluresi, con numerosi pazienti trasferiti tra Sassari e Alghero. La conferenza è stata anche l'occasione per dare comunicazione sull'andamento della campagna vaccinale.Sono più di 8mila le persone già vaccinate nel territorio comunale, con una media di 700 somministrazioni quotidiane. «Siamo passati dall'euforia della zona bianca al dramma della zona rossa e stiamo facendo uno sforzo inenarrabile sul piano economico e sociale. Chiediamo a tutti di resistere, di rispettare le regole del distanziamento e di non cercare di fare il vaccino prima del consentito» le parole del sindaco.