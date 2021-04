Red 22:13 Lavori in Via Monsignor Marongiu: modifiche alla viabilità Partiranno giovedì i lavori di bitumatura di Via Monsignor Marongiu del Rio, tra Viale San Francesco e Via Carso che, salvo contrattempi, dovrebbero concludersi sabato. L’intera strada di Sassari sarà fresata e bitumata







Sarà sempre consentito il traffico locale: in particolare, per chi scende in Via Savoia, oltre Via Piave sarà consentita esclusivamente la svolta a destra per Via Carlo Ruggiu; per chi sale in Viale San Francesco sarà consentita esclusivamente la svolta a destra per Piazzale Cappuccini e Viale Trieste. E' anche previsto il divieto di fermata nella parte iniziale di Viale Trieste (nel tratto compreso tra Viale Caprera e Viale Mameli), in Viale Mameli (tra Viale Trieste e Viale San Francesco), in Viale San Francesco (tra Viale Mameli e Via Monsignor Marongiu), in tutta Via Monsignor Marongiu (compresa l'intersezione con Via Carso) e in Via Savoia (tra Via Piave e Via Monsignor Marongiu. Il Settore Infrastrutture e traffico del Comune di Sassari raccomanda «il rispetto dei divieti di fermata, per garantire l'esecuzione dei lavori secondo il programma stabilito». Commenti SASSARI – Partiranno giovedì 15 aprile i lavori di bitumatura di Via Monsignor Marongiu del Rio, tra Viale San Francesco e Via Carso che, salvo contrattempi, dovrebbero concludersi sabato 17. L'intera strada di Sassari sarà fresata e bitumata e questo comporterà modifiche alla viabilità, con la chiusura della via e della parte bassa di Via Savoia, tra Via Carlo Ruggiu e Via Monsignor Marongiu.Sarà sempre consentito il traffico locale: in particolare, per chi scende in Via Savoia, oltre Via Piave sarà consentita esclusivamente la svolta a destra per Via Carlo Ruggiu; per chi sale in Viale San Francesco sarà consentita esclusivamente la svolta a destra per Piazzale Cappuccini e Viale Trieste. E' anche previsto il divieto di fermata nella parte iniziale di Viale Trieste (nel tratto compreso tra Viale Caprera e Viale Mameli), in Viale Mameli (tra Viale Trieste e Viale San Francesco), in Viale San Francesco (tra Viale Mameli e Via Monsignor Marongiu), in tutta Via Monsignor Marongiu (compresa l'intersezione con Via Carso) e in Via Savoia (tra Via Piave e Via Monsignor Marongiu. Il Settore Infrastrutture e traffico del Comune di Sassari raccomanda «il rispetto dei divieti di fermata, per garantire l'esecuzione dei lavori secondo il programma stabilito».