Letteratura da asporto alla Galleria Cult

ALGHERO - Per la poesia (e la prosa) non solo le ufficiali giornate mondiali. In questi tempi incerti di pandemia e distanziamenti, la Galleria Cult sui Bastioni Marco Polo ad Alghero offre al pubblico la letteratura da asporto. Gli estratti di testi letterari, critici e filosofici saranno proposti in versione da passeggio. E' un invito alla lettura in silenzio o ad alta voce, alla meditazione, scegliendo il posto, forse all'aperto, per respirare aria salutare insieme alle autrici e autori dall'Austria. «Pensata inizialmente come "Letteratura a quattr'occhi" la "Letteratura da asporto" è il nostro segnale a non abbandonare l'amicizia con i libri». I testi provengono da due secoli di letteratura fino alle attuali produzioni di pensiero critico. Il progetto Austriamentis 2021 si avvale della collaborazione di: Forum Austriaco di Cultura-Roma/BMEIA, Land Salzburg, Ass. VP-Sardinia, Museo Casa Manno - Alghero, Ass. Salpare, Nemapress Edizioni, AICL-Ass. Internazionale Critici Letterari. Dal 23 aprile 2021 al 30 aprile, ore 12/18. La consegna avverrà nel rispetto del distanziamento secondo il protocollo Covid-19.