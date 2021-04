Red 17:32 Villasor: artificieri brillano bomba d´aereo L´ordigno, del peso di 14chilogrammi, è stato rinvenuto in maniera fortuita lunedì, in località Terramaini, durante una lavorazione agricola eseguita in un campo di erba medica



VILLASOR – Ieri pomeriggio (martedì), gli artificieri del Quinto Reggimento genio guastatori della Brigata Sassari hanno fatto brillare una bomba d’aereo italiana a frammentazione del peso di 14chilogrammi. L’ordigno è stato rinvenuto in maniera fortuita lunedì, in località Terramaini, vicino a Villasor, durante una lavorazione agricola eseguita in un campo di erba medica. Le operazioni di bonifica richieste dalla Prefettura di Cagliari sono iniziate con la messa in sicurezza dell’area, opportunamente recintata, e si sono concluse con successo con la distruzione dell’ordigno effettuato sul luogo.



Nella foto: l'approccio all’ordigno da parte dell’artificiere