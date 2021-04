Red 22:11 Basket: la Mercede riparte con una vittoria Nel derby valido per la prima giornata del girone Nord del campionato femminile Under 16, le ragazze di coach Manuela Monticelli bruciano allo sprint la Pallacanestro Alghero: al PalaCorbia finisce 69-68







Dopo n primo quarto in equilibrio (14-12 Mercede), le padrone di casa hanno schiacciato il piede sull'acceleratore, andando al riposo sul +11 (35-24). Al rientro dall'intervallo lungo, le ospiti ci provano e, dopo 10' equilibrati, rosicchiano una lunghezza alle battistrada (55-45). Negli ultimi 10', la Pallacanestro Alghero tenta il tutto per tutto e arriva a un passo dalle avversarie, che serrano le file e conquistano il successo nel primo impegno stagionale.



Top scorer del match la giallorossa Spiga, autrice di 26 punti. In doppia cifra anche Caria con 12 2 Olandi con 11. Tra le padrone di casa, ci sono i 24 punti Laura Masnata e gli 11 a testa per Puggioni e Zinchiri.



MERCEDE ALGHERO-PALLACANESTRO ALGHERO 69-68:

MERCEDE ALGHERO: Zoncu, Puggioni 11, Meloni 4, Derekyuvlieva 6, Spano, Zinchiri 11, N.Bebbu, Silanos, Delogu 8, G.Bebbu 5, Sechi, Masnata 24. Coach Manuela Monticelli.

PALLACANESTRO ALGHERO: Paco 8, Caria 12, Natoli, Dacrema 2, Chiavetta, Spiga 26, Atanasio 4, Bezzu, Virgilio, Olandi 11, Marras, Murgia 5. Coach Stefania Bazzoni.

