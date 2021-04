Cor 12:00 Screening a Porto Torres: le sedi Le sedi individuate per l´effettuazione del test nelle giornate del 17 e 18 aprile sono la scuola media Brunelleschi in via Brunelleschi n.1 e la palestra della scuola Bellieni in piazza Don Minzoni. Tutti i dettagli







L'amministrazione ha deciso di aderire in un secondo momento a seguito di ulteriori accordi con l'ATS e nuove forze organizzative. Lo screening è necessario per contenere la diffusione della malattia e quindi garantire la salute e la sicurezza ai cittadini di Porto Torres. «Per questi motivi invito tutti a partecipare a questa importante operazione di prevenzione di massa con l'obiettivo di individuare ed isolare il più possibile il virus», dichiara il Sindaco Massimo Mulas.



Cosa è importante sapere? Lo screening sarà gratuito, su base volontaria e sarà rivolto a tutti i cittadini residenti, di età superiore ai 10 anni, saranno utilizzati i tamponi antigenici rapidi. Chi dovesse risultare positivo sarà contattato nell'arco della stessa giornata e sottoposto a tampone molecolare. Lo screening verrà effettuato nelle giornate del 17 e 18 Aprile 2021 (sabato e domenica) dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 Saranno messe a disposizione due sedi affinché possiate recarvi presso quella più adatta alle vostre esigenze.



Non è necessario prenotare il test. È necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria. Vi verrà chiesto di lasciare un numero di cellulare al quale verrà inviata la password per leggere il referto. Non può partecipare allo screening chi è sottoposto a misure di isolamento da parte di ATS Sardegna, persone accertate positive o sottoposte a quarantena. Le sedi individuate per l'effettuazione del test sono: la scuola media Brunelleschi in via Brunelleschi n.1 e la palestra della scuola Bellieni in piazza Don Minzoni. Commenti PORTO TORRES - Arriva in città la campagna di screening promossa dalla regione Sardegna e ATS Sardegna. Il comune di Porto Torres dopo aver aderito alla rete di solidarietà di supporto organizzativo, di cui fanno parte la regione Sardegna e il Ministero della difesa con le forze armate, continua l'attività di screening della popolazione con l'adesione alla campagna sardi e sicuri promossa dalla Regione Sardegna e ATS Sardegna.L'amministrazione ha deciso di aderire in un secondo momento a seguito di ulteriori accordi con l'ATS e nuove forze organizzative. Lo screening è necessario per contenere la diffusione della malattia e quindi garantire la salute e la sicurezza ai cittadini di Porto Torres. «Per questi motivi invito tutti a partecipare a questa importante operazione di prevenzione di massa con l'obiettivo di individuare ed isolare il più possibile il virus», dichiara il Sindaco Massimo Mulas.Cosa è importante sapere? Lo screening sarà gratuito, su base volontaria e sarà rivolto a tutti i cittadini residenti, di età superiore ai 10 anni, saranno utilizzati i tamponi antigenici rapidi. Chi dovesse risultare positivo sarà contattato nell'arco della stessa giornata e sottoposto a tampone molecolare. Lo screening verrà effettuato nelle giornate del 17 e 18 Aprile 2021 (sabato e domenica) dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 Saranno messe a disposizione due sedi affinché possiate recarvi presso quella più adatta alle vostre esigenze.Non è necessario prenotare il test. È necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria. Vi verrà chiesto di lasciare un numero di cellulare al quale verrà inviata la password per leggere il referto. Non può partecipare allo screening chi è sottoposto a misure di isolamento da parte di ATS Sardegna, persone accertate positive o sottoposte a quarantena. Le sedi individuate per l'effettuazione del test sono: la scuola media Brunelleschi in via Brunelleschi n.1 e la palestra della scuola Bellieni in piazza Don Minzoni.