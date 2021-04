Red 19:06 39enne ricercato finisce a Bancali Ieri, la Polizia ha tratto in arresto un 39enne, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari



SASSARI – Ieri (mercoledì), la Polizia ha tratto in arresto un 39enne, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari. L'uomo è stato arrestato da un equipaggio della Squadra Volanti, allertato da un agente fuori servizio, che lo aveva notato mentre stava passeggiando al centro.



Il poliziotto, che era a conoscenza del rintraccio per cattura nei confronti del sassarese, ha allertato la Sala operativa. Una volta rintracciato e identificato, il 39enne è stato accompagnato negli uffici della Questura e, dopo la notifica del provvedimento dell'Autorità giudiziaria, trasportato nel carcere di Bancali.