Cor 21:26 Richiamo vaccinale agli over 80 a Porto Torres Vaccinazioni, al via a Porto Torres dalla giornata di martedì 20 aprile la somministrazione del richiamo agli over 80. Di seguito il calendario per gli appuntamenti: le convocazioni saranno curate dalle associazioni di volontariato



Commenti PORTO TORRES - Martedì 20 aprile nella sala Filippo Canu di Porto Torres inizierà la somministrazione del richiamo vaccinale agli ultraottantenni turritani che hanno ricevuto la prima dose a cavallo tra marzo e aprile. Le operazioni seguiranno il seguente calendario: il 20 aprile dalle 14 saranno somministrate 188 dosi; mercoledì 21, 210 dosi; giovedì 22, 210 dosi; martedì 27, 222 dosi; mercoledì 28, 138 dosi. Come avvenuto per la prima somministrazione, le convocazioni saranno curate dalle associazioni di volontariato. Ogni giornata dovrà presentarsi solo chi ha ricevuto la chiamata. Maggiori dettagli saranno forniti nelle prossime giornate.