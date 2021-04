Red 23:03 Basket: la Mercede concede il bis Seconda vittoria in altrettanti derby per le biancoblu, che sbancano il PalaManchia e battono 49-71 la Pallacanestro Alghero nel match valido per la seconda giornata del girone Nord del campionato under 16 femminile







Al rientro dall'intervallo lungo, il match viaggia sulla falsariga del primo periodo, con un 14-14 che fa affacciare le due squadre al quarto decisivo sul 40-49 Mercede. Negli ultimi 10', le ragazze di coach Manuela Monticelli dilagano e con un 9-22 parziale, possono festeggiare.



Top scorer del match la biancoblu Laura Masnata, autrice di 32 punti. Tra le ospiti, ci sono i 21 punti di Spiga e gli 11 di Paco.



PALLACANESTRO ALGHERO-MERCEDE ALGHERO 49-71:

PALLACANESTRO ALGHERO: Paco 11, Caria 5, Dacrema 2, Chiavetta, Spiga 21, Anastasio, Cossu, Bezzu, Cherchi, Olandi 5, Marras 2, Murgia 3. Coach Stefania Bazzoni.

MERCEDE ALGHERO: Zoncu 6, Puggioni, Meloni, Derekyuvlieva 9, Spano 2, Zinchiri 6, N.Bebbu 2, Silanos 8, Delogu 2, G.Bebbu 4, Masnata 32. Coach Manuela Monticelli.

