Riapre il ponte di Fertilia

Le opere aggiudicate all’impresa olmedese “Simec” di Canalicchio Srl consistono nella sostituzione delle strutture portanti in legno, deteriorate e testimoni dello stato di incuria dell’opera realizzata oltre vent’anni fa, al posto della quali verranno collocate le nuove e più resistenti pavimentazioni. Questo quanto previsto dall’appalto che conta su un investimento di 642mila euro, reperiti con fondi di bilancio. Commenti ALGHERO – Nella mattinata di domani, mercoledì 21 aprile, verrà riaperto al traffico il ponte di Fertilia. Un'apertura che avviene con una decina di giorni di ritardo sui lavori rispetto agli annunci di inizio lavori, che prevedevano una chiusura fino al 10 aprile [LEGGI] . Il transito sul ponte sarà regolato da semafori, per il passaggio a senso unico alternato.Il traffico resterà aperto fino al momento del posizionamento delle nuove passerelle, operazione che orientativamente avverrà tra sessanta giorni, quando il traffico sarà nuovamente chiuso per consentire i lavori di installazione. Infatti, l’appalto in corso è giunto alla fase di predisposizione strutturale di sostegno alle nuove passerelle, con strutture portanti completamente in acciaio ed elementi di pavimentazione in resina poliestere antisdrucciolo.Le opere aggiudicate all’impresa olmedese “Simec” di Canalicchio Srl consistono nella sostituzione delle strutture portanti in legno, deteriorate e testimoni dello stato di incuria dell’opera realizzata oltre vent’anni fa, al posto della quali verranno collocate le nuove e più resistenti pavimentazioni. Questo quanto previsto dall’appalto che conta su un investimento di 642mila euro, reperiti con fondi di bilancio.