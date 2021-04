Red 14:05 Leu punta al recupero della storia di Olbia Con una mozione presentata nei giorni scorsi al sindaco Settimo Nizzi e alla Giunta comunale, il gruppo consiliare Liberi e Uniti per Olbia, su proposta del capogruppo Tiziana Biscu, porta l’attenzione sul patrimonio audiovisivo dell’ex emittente televisiva Cinquestelle costituito da immagini, servizi, documentari su Olbia e il nord Sardegna che costituivano i palinsesti dei programmi televisivi, oggetto nelle prossime settimane di una procedura fallimentare







«Le registrazioni, i documentari, le trasmissioni di approfondimento presenti costituiscono un unicum della storia contemporanea della nostra città che è giusto venga messo a disposizione della cittadinanza al più presto al fine di ampliare l’offerta culturale per i residenti e i visitatori. Per questi motivi – spiegano, oltre a Biscu, i consiglieri Marco Piro e Davide Bacciu - chiediamo che il Comune di Olbia, costituendosi ente promotore nell’acquisto di tutto l’archivio audiovisivo costituito da 1416 video cassette, lo acquisisca come bene culturale di assoluto pregio appartenente alla città con l’obiettivo di darne visione e consultazione non solo alla propria cittadinanza, al territorio di tutta la Sardegna ma anche a chi visita la città scegliendo l’Isola come meta per le proprie vacanze».



«La città dispone oggi di un'importante spazio culturale, quale il MusMat -recentemente inaugurato e la cui vocazione principale è proprio quella di accogliere varie espressioni artistiche e che pertanto si prefigura come perfettamente idoneo ad ospitare e conservare una raccolta di materiali video-audio e permetterne la consultazione ai visitatori», concludono gli esponenti del gruppo consiliare Liberi e Uniti per Olbia.