Disuguaglianza: seminario a Cagliari

Nella foto: il docente Mariano Porcu Commenti CAGLIARI - “Il prisma delle disuguaglianze. Storia, analisi e misurazione di un concetto” è il titolo del seminario interdisciplinare che si svolgerà domani, giovedì 22 aprile, alle 10, sulla piattaforma “Teams” dell'Università degli studi di Cagliari. L'iniziativa, aperta a tutti, fa parte del calendario organizzato dalla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, presieduta da Stefano Usai, per celebrare i 400 anni dell'Ateneo cagliaritano.L'incontro on-line sarà moderato dal docente di Statistica e direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali Mariano Porcu e vedrà gli interventi dei docenti di Economia pubblica Rinaldo Brau, di Diritto privato e direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Cristiano Cicero, di Valutazione delle politiche pubbliche Adriana Di Liberto, di Istituzioni di diritto pubblico Silvia Niccolai di Diritto costituzionale Ilenia Ruggiu e di Geografia delle risorse ambientali e naturaliGiovanni Sistu.Nella foto: il docente Mariano Porcu