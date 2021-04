Red 11:38 Vaccini a Porto Torres: obbiettivo Andriolu «Come Amministrazione comunale vogliamo rimuovere qualsiasi ostacolo all´attivazione del Punto vaccinale ad Andriolu», dichiara il sindaco Massimo Mulas







«Come ho ribadito anche allo staff del commissario Figliuolo (che mi ha chiamato in risposta a nostre sollecitazioni, prima, e a una serie di mail inviate dalla cittadinanza, poi) Porto Torres ha il diritto di avere un hub intermedio: è una città nella cui zona industriale lavorano 1.500 persone a stretto contatto, e ha un porto dove transitano migliaia di passeggeri. Mi fa piacere aver trovato disponibilità a perseguire questa strada, compresa la volontà di intercedere per l’ottenimento dell’accredito della struttura di Andriolu quale hub distaccato. Il primo passo - prosegue il primo cittadino - è quindi rappresentato dalla scelta definitiva del poliambulatorio di Andriolu come Punto vaccinale: è una struttura sanitaria attrezzata e che presenta caratteristiche ideali per la campagna. Poi è fondamentale organizzare in maniera puntuale tutta la filiera di trasporto, gestione e distribuzione del siero, coinvolgendo le figure necessarie, nel rispetto del profilo professionale di ciascuno: medici, infermieri, amministrativi, informatici. Così come è necessario convocare gli utenti e gestire il calendario delle convocazioni, in modo ordinato e senza i disagi che si stanno registrando in altri hub».



«Come Amministrazione comunale siamo pronti a fare la nostra parte, supportando Ats per la logistica e la gestione degli spazi interni ad Andriolu e collaborando in tutte le forma possibili e compatibili con la missione istituzionale di ciascun ente. La comunità di Porto Torres ha dimostrato di avere le risorse interne per collaborare nella gestione di situazioni complesse come questa: le associazioni di volontariato hanno offerto un supporto decisivo nella vaccinazione degli over 80, e sono certo che continueranno a essere disponibili nella prosecuzione della campagna. A causa della pandemia, nei primi mesi del mio mandato mi sono occupato moltissimo di questioni igienico sanitarie. La mia priorità è mettere in sicurezza i cittadini e favorire la vaccinazione di massa della nostra comunità. Sono convinto che ogni soggetto farà la sua parte nel migliore dei modi e che nei prossimi giorni potrà essere annunciato l'avvio del Punto vaccinale di Andriolu», conclude Mulas.



