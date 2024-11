Red 30 aprile 2021 Sassari: bando contributi integrativi affitto Le domande possono essere presentate, anche attraverso i sindacati degli inquilini indicati nell’avviso, entro le 13 di giovedì 20 maggio. Quelle già inviate sono valide. Non possono presentare domanda i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza



SASSARI – Il Comune di Sassari ha pubblicato il nuovo bando per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2021. Le domande possono essere presentate, anche attraverso i sindacati degli inquilini indicati nell’avviso, con la modulistica pubblicata nel sito pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, entro le 13 di giovedì 20 maggio. Quelle già inviate sono valide. Non possono presentare domanda i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.