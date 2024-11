Cor 2 maggio 2021 Piazzale della Pace ritorna a pagamento Dalla giornata del 1° maggio i parcheggi in Piazzale della Pace ad Alghero ritornano a pagamento. Occhio alle sanzioni per le automobili senza il regolare tagliandino esposto sul parabrezza



blu. ALGHERO - Nonostante le restrizioni sulla libera circolazione delle persone conseguenti alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus e la sola presenza in città di residenti, anche il Piazzale della Pace ad Alghero ritorna a pagamento. Dalla giornata di sabato 1° Maggio, scoperti dagli addetti al servizio parcheggi tutti i cartelli segnaletici e le colonnine ticket. Nessuna comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale ai cittadini ed automobilisti, ma occhio alle sanzioni per gli automobilisti sbadati. Per tutto il periodo estivo i parcheggi saranno • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat