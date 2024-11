Red 3 maggio 2021 Consiglio Cagliari: Bilancio in aula Da domani a venerdì, il Consiglio comunale si riunirà in videoconferenza per l´approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021-2023



CAGLIARI - Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco ha convocato la seduta della massima assise cittadina per domani, martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 maggio, sempre alle 16.30. In programma l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021-2023. La seduta si svolgerà in modalità telematica tramite videoconferenza.



Nella foto: il sindaco Paolo Truzzu