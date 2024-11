Red 3 maggio 2021 Distretto nautica e portualità: webinar al via Inizierà mercoledì il ciclo di sei webinar organizzati dal Consorzio industriale provinciale dell´Ogliastra su temi strategici per lo sviluppo economico e sociale del territorio



TORTOLI' - Il Consorzio industriale provinciale dell'Ogliastra organizza un ciclo di sei webinar su temi strategici per lo sviluppo economico e sociale del territorio, con l'obiettivo di arrivare alla costituzione di un Distretto della nautica e della portualità e di condividere il progetto strategico di rilancio della stessa Area industriale, con esperti nazionali e internazionali. Gli eventi digitali, della durata di due ore ciascuno, a partecipazione liberà, avranno sempre inizio alle 10 e si svolgeranno attraverso la piattaforma “Zoom”.



Si inizierà mercoledì 5 maggio con l'appuntamento dal titolo “Le Zes e il Distretto della nautica-Scenari futuri”. Interverranno Franco Ammendola (commissario del Consorzio industriale di Tortolì), Aldo Berlinguer (ordinario di Diritto comparato all'Università degli studi di Cagliari), Costantino Tidu (commissario della Provincia di Nuoro), Massimo Cannas (sindaco di Tortolì) e Raimondo Schiavone (esperto in Pianificazione di progetti complessi). «Stiamo avviando – ha evidenziato Ammendola - un processo di condivisione con imprese, operatori, cittadini, associazioni di categoria per tentare di rilanciare l'area industriale di Tortolì. Tenendo conto dell'attuale sostrato imprenditoriale presente che parte della carpenteria metallica e sfocia nella nautica. L'obiettivo è arrivare all'istituzione di un Distretto della nautica e della portualità nel territorio del Consorzio industriale di Tortolì Arbatax. Senza trascurare il rilancio della struttura aeroportuale, di proprietà del Consorzio, con l'obiettivo di valorizzare il lavoro fatto fino ad oggi dalla Regione con il Distretto aerospaziale. Ipotizzando che lo stesso possa accogliere anche strutture di Protezione civile».



Gli appuntamenti successivi sono in programma mercoledì 12 maggio (“Riqualificazione delle aree dell'ex Cartiera di Arbatax, bonifiche e interventi di mitigazione), mercoledì 19 (“Il rilancio della struttura aeroportuale di Tortolì–La nautica ed il Distretto aerospaziale”), mercoledì 26 (“Il Distretto della nautica, le infrastrutture necessarie, nuova viabilità”) e mercoledì 2 giugno (“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il Distretto della nautica”). Ancora non fissato l'ultimo webinar, in programma a settembre, quando si parlerà di “Analisi ed avanzamento della progettualità sul Distretto della nautica e sulla riqualificazione delle aree dell'ex Cartiera di Arbatax”.